Altay’da seferberlik

Spor Toto 1. Lig'de zor şartlar altında yeni sezona hazırlanan Altay'da yönetim, seferberlik ilan etti. İlk etap kampını gençlerle geçiren ve ikinci etap kampına sözleşmesi sona eren İbrahim Öztürk, kaleci Ozan, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım, Ceyhun gibi tecrübeli isimleri dahil eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuları sezona yetiştirmeye çalışıyor. Tedavi süreci devam eden Deniz Kadah'ın takıma dönmesinin biraz daha süreceği öğrenilirken, yıldızların idman eksikliğinin giderilmesi için teknik heyet yoğun çaba harcıyor.

TAKIMA GEÇ KATILMALARI BÜYÜK DEZAVANTAJ

Altay'ın genç teknik direktörü Sinan Kaloğlu, yıldız futbolcularla ilgili, "Tabii ki takıma geç katılmaları bizim için dezavantaj. Hazır olmalarını bekleyeceğiz. Bu oyuncularımızın belli bir yaşı var. Zamana ihtiyaçları var. Kampta 15 gün çalıştılar. Lige en kısa zamanda hazır hale getirmeye çalışacağız" dedi. Bu arada Afyon kampında yer alan Ali Solmaz , Salih Oktay ve Ünal Alihan Kavlak A takım kadrosundan çıkarılıp yeniden U19 takımına dahil edildi. Toplamda dokuz altyapı oyuncusu A takımdan elenmiş oldu. ■ BERKE ÖZBAY