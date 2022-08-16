Altay’ın ilacı Özgür

1. Lig'e Samsunspor yenilgisiyle başlayan Altay, on bir için Özgür Özkaya'yı hazırlıyor. Yönetimin yeniden sözleşme yenileyip takıma döndürdüğü 8 isim arasında yer alan tecrübeli sol bek sezonun ilk maçında kadroda yer almamıştı. Teknik heyet pazar günkü Pendik maçında, Efe'nin yerine 34 yaşındaki oyuncuyu monte etmek istiyor. Yine kamp dönemi geçirmeyen Paixao ve Naderi'ye özel program hazırlanırken bir an önce takıma katılmaları hedefleniyor.

TUNA ÜZÜMCÜ SABIR İSTEDİ

BU arada Sportif Direktör Tuna Üzümcü, taraftarlardan sabırlı olmalarını isterken, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını dile getirdi. Üzümcü, "Ligin 5'inci haftasından sonra sahada çok farklı bir Altay olacak. Sabırlı olmak gerekiyor. Çok yetenekli gençlerimiz var. Altay'ın geleceği emin ellerde" şeklinde konuştu.