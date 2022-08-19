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Haberler Altay Altay’da rota Pendik

Altay’da rota Pendik

Yeni sözleşme imzalayan golcü Paixao ve Naderi’nin kısa sürede kadroya dahil olması bekleniyor

19.8.2022

Altay’da rota Pendik

SPOR Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, pazar günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başlarken, gözünü de yıldız isimlere çevirdi. Siyah-beyazlı yönetimin en son takıma kazandırdığı golcü Marco Paixao ve sol bek Mohammad Naderi de takımla birlikte antrenmanlarda yer aldı. Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak kulüp bulamadıkları için transfer yasağı süren Altay'la yeniden yola devam eden iki oyuncunun form durumlarına göre Pendikspor sınavında kısa süre de olsa görev alabilecekleri ifade edildi.

ÖZEL PROGRAM UYGULANIYOR
TEKNİK direktör Sinan Kaloğlu, kamp döneminde takımla birlikte olmayan Portekizli golcü ve İranlı savunmacıya özel antrenman programı uyguluyor. Altay'la 1. Lig'de üç kez gol krallığı yaşayan Paixao, geçen haftaki Samsun maçında kadroya dahil olmadı. Geçen sezon Süper Lig'de forma giyen İranlı Naderi ise bu hafta kulübe döndü

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