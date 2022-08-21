Altay Pendik virajında

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek 2022-2023 sezonuna mağlubiyetle başlayan Altay, bugün İstanbul'da çıkışa geçmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar saat 17.00'de başlayacak randevuda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'ndaki müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak. Mücadeleyi TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalları naklen ekranlara getirecek.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

SİYAH-BEYAZLILARDA golcü Paixao ve sol bekler Naderi ile Özgür'ün durumları belirsiz. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, Pendikspor deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Kaloğlu, "Samsunspor mağlubiyetini telafi ederek taraftarımızın gönlünü alacağız" şeklinde konuştu.