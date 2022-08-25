Altay’da Rayan sürprizi

Spor Toto 1'inci Lİg'in ilk iki haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a da 1-0 yenilerek taraftarını üzen Altay'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ahmed Yasser Rayan'ın geri dönmesi gündeme geldi. Sezon bitiminde kulübü El Ahly Kahire'ye geri giden Mısırlı futbolcunun kulübünde şans bulamazsa yeniden Altay'ın yolunu tutabileceği ifade edildi. Ancak kadrodaki forvet yoğunluğu nedeniyle teknik ekibin 24 yaşındaki golcüye onay verip vermeyeceği netlik kazanmadı. Mevcut kadrosundaki forvette Paixao, Deniz, Murat Uluç ve Nurettin'i bulunduran Altay'ın Rayan için kararsız olduğu bildirildi. Paixao şu ana dek 24 dakika, Nurettin 1, Murat Uluç 17 dakika süre alırken Deniz Kadah ise sakatlığı sebebiyle henüz forma giymedi. Geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta siyahbeyazlı formayı giyen Rayan, 5 gol atmıştı.

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