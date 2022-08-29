Altay’ın tadı yok

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan Altay, evinde Ankara Keçiörengücü'ne de yenilerek henüz puanla tanışamadı: 1-3. 23. dakikada konuk takım öne geçti. Olawoyin'in pasında topu iyi kontrol eden Hamza düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1. 40'ta ceza sahası dışında topla buluşan Mikail sert vurdu. Altay kalecisi Ozan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı. 56'da Keçiörengücü farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Olawoyin yerden vurdu, savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 0-2.



PAIXAO GOLÜNÜ ATTI

60'ta Melih, İbrahim'den sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Ozan topu son anda kornere çeldi. 72'de Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta, Paixao kafayla topu kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 80'de Altay umutlandı. Sağ kanattan yapılan ortaya dokunan Paixao topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 81'de bu kez Keçiörengücü gol sevinci yaşadı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bekir iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3. Maçta başka gol olmadı ve Altay Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.



ÖZGÜR SAKATLANDI

ALTAY'DA ilk 11'de forma şansı bulan tecrübeli sol bek Özgür Özkaya, mücadelenin 26. dakikasında sakatlandı. Tecrübeli oyuncu 28. dakikada oyundan çıkarken Naderi dahil oldu. 25 yaşındaki İranlı futbolcu bu sezon ilk kez forma giydı.



KALOĞLU'NUN YERİNE YILMAZ

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, geçen hafta Pendikspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımın başında sahada olmadı. Genç teknik adamın yerine kulübede Sefer Yılmaz yer aldı.

İZMİR EKİBİNDE İKİ DEĞİŞİKLİ

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor mücadelesinde sahaya sürdüğü kadroda iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam Mehmet'in yerine Paixao'yu, Efe'nin yerine ise Özgür'ü ilk 11'e monte etti. Kaloğlu, savunmada İbrahim- Björkander, orta alanda ise Ceyhun-Zeki ikilisini bozmadı.

ÖNCE DESTEK SONRA TEPKİ

İzmir temsilcisinin Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Başkent temsilcisi Keçiören'i konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar yine takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı. Maçın başlangıç düdüğünün öncesinden itibaren futbolcuları tribünlere çağıran 12. Adam, tezahüratlarla ve marşlarla takımlarını destekledi, maç sonu ise tepki gösterdi. Siyahbeyazlılar "Sinan Kaloğlu istifa" şeklinde tezahüratta bulundular. Başkan Ayhan Dündar ise bu tezahüratlara tepki gösterdi.

■ BERKE ÖZBAY