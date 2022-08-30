Büyük Altay tepetaklak

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Altay, 2022-2023 sezonuna büyük hayal kırıklığı ile başladı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden, 400 milyon TL borcu olan ve yasak nedeniyle transfer yapamayan siyah-beyazlılar, taraftarlarına ilk 3 hafta sonunda büyük üzüntü yaşattı. Ligde puanla tanışamayan tek takım olan siyahbeyazlılarda tribünler teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu istifaya davet etti. Yılport Samsunspor ve Pendikspor'un ardından Ankara Keçiörengücü'ne de mağlup olan Altay'da takımın oynadığı futbol gelecek adına umut vermedi. Altaylı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına yazdıkları yorumlarda da oynanan isteksiz ve kötü futbola tepki gösterdi.



TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Pendikspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Keçiörengücü maçında cezalı olan Sinan Kaloğlu'nun yardımcısı Sefer Yılmaz yaptığı açıklamada henüz takımın hazır olmadığını söyledi. Camiadan sabır isteyen Yılmaz, "Skor için taraftarımızdan özür diliyoruz. Zor bir dönemden geçtiğimiz belli. Hazır olmamız belki 1-2 hafta daha sürecek. Taraftarımız sabretsin" diye konuştu.





169 GÜN SONRA GOL ATTI

Altay tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olan Marco Paixao, 169 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol atma sevinci yaşadı. Özgür Ekmekçioğlu yönetimiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar sonucu siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran Paixao sezon başında yeniden ikna edilerek kadroya dahil edilmişti. Altaylı taraftarların gönlünde taht kuran Portekizli, bu sezon deplasmanda oynanan Pendikspor maçıyla beraber yedek kulübesinden oyuna girerek yeniden siyah-beyazlı formayı giydi. Paixao, 3-1 kaybedilen Keçiörengücü karşılaşmasında, topu filelere yollayarak 169 gün aranın ardından siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı. Paixao, son olarak geçen sezonun 29. haftasında (12 Mart 2022) oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.

MURAT ULUÇ YİNE OYNADI

Siyah-beyazlılarda maddi darboğaz ve transfer yasağı nedeniyle tekrar futbola dönme kararı alan 41 yaşındaki Murat Uluç, Başkent ekibine karşı oynanan maçta 63'te Björkander'in yerine oyuna dahil oldu ve bu sezon ikinci kez forma şansı buldu. Tecrübeli isim bu süreçte rakip savunmaları zorlasa da gol ya da asist katkısı üretemedi.

İLK KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Altay'ın anlaşma sağlayıp tekrar takıma döndürdüğü Marco Paixao ligin 3. maçında Keçiörengücü'ne karşı bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. 90 dakika sahada kalan Portekizli yıldız, 80. dakikada ise takımının tek golünü kaydetti. Yenen goller ve alınan mağlubiyetin ardından Paixao büyük üzüntü yaşadı.