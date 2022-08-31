Altay sancılı

SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-23 sezonun ilk 3 haftasında Yılport Samsunspor, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü'ne yenilerek puanla tanışamayan tek takım olan sonuncu Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Altaylı taraftarlar, 3-1 kaybedilen Ankara Keçiörengücü maçında genç teknik adamı istifaya davet etti. Alınan kötü sonuçların ardından yönetimin de Kaloğlu'ndan geniş çapta bir rapor isteyeceği iddia edildi. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay kadrosuna takviye yapamazken, teknik ekip ise camiadan zaman istedi.



KADER MAÇI ADANA

BAZI futbolcuların takıma çok geç katıldığını belirten siyah-beyazlı teknik kadro, bu oyuncuların da hazır hale gelmesiyle yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. Birinci Lig'de yeni sezona son derece kötü bir giriş yapan İzmir ekibi bu hafta deplasmanda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Adana ekibi karşısında alınacak puan ya da puanlar Kaloğlu'nun güvenini artıracak. Bu karşılaşmadan alınacak olası kötü sonuç ise genç çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına sebep olabilir. Bu arada Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da Altay maçının önemine vurgu yaparak, "Altay müsabakasını kazanıp baskının önüne geçmek istiyoruz" dedi.





'SABIRLI OLUN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Teknik heyet Keçiören yenilgisi sonrası 'İstifa' tezahüratlarına cevap vermişti. Kaloğlu'nun kırmızı kart nedeniyle kulübede olan ve karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Sefer Yılmaz, takıma yeni dahil olan oyuncuların form durumunun yükselmesinin 1-2 hafta daha zaman alacağını belirterek, taraftarlara sabırlı olma çağrısı yaptı.

NADERİ İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele ettiği geçtiğimiz sezonda kadrosunda bulunan İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi yeniden kadrosuna katan ve 2 yıllık sözleşme imzalayan Altay'da başarılı futbolcu ilk 11'deki yerine kavuşuyor. Ankara Keçiörengücü maçının 28. dakikasında sakatlanan Özgür Özkaya'nın yerine oyuna dahil olan Naderi, Pazar günü oynanacak Adanaspor maçına ilk 11'de başlayacak.