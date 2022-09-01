Altay sabır istedi

SPOR Toto 1'inci Lig'deki kötü başlangıcı sebebiyle son sıraya demir atan Altay'da yüzler gülmezken sportif direktör Tuna Üzümcü güzel günler için taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi. Üzümcü, son Keçiörengücü maçında taraftarların gösterdiği tepkiyi anlayışla karşıladıklarını takımın kendine gelmesi için 3 haftaya daha ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Üzümcü, "Tepkiyi anlıyorum. Futbolcular da kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kazanmalıyız evet. Zaten hazır olmayan bir takım varken sakatlıklarla da boğuşuyoruz. Merak etmesinler. Seri galibiyetler alacağımız günler de gelecek. Biz Altayız. 5.-6. hafta itibariyle hazır oluruz. Az kaldı. Biraz daha sabır. Sahadaki oyuncuların çoğu kamp yaşamadı. Adanaspor'u iyi futbolla yenerek çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

KALOĞLU İLE GÖRÜŞME

Bu arada Altay'da yönetim taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Sinan Kaloğlu ile bir görüşme yaptı. "Bu periyotta puan alamamak ön görmediğimiz bir durum değildi" diyen Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, "Takımın form tutması için zamana ihtiyacı olduğunu biliyorduk ama oyun olarak biraz daha derli toplu bir takım bekliyorduk. Böyle bir oyun hayal kırıklığı oldu. Hocamızla konuştuk, beklentilerimizi ifade ettik. Hocamız gerekli adımları atacak diye düşünüyoruz. Takım daha iyi olacak diye ümit ediyoruz" diye konuştu.