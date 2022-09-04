Puansız Altay, Adanaspor deplasmanında

SPOR Toto 1. Lig'de ilk üç maçında Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a 1-0 (D), Ankara Keçiörengücü'ne ise 3-1 mağlup olan son sıradaki Altay, bugün Adanaspor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Can Cengiz yönetecek. İzmir ekibi, oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren golcü Deniz Kadah ve geçen hafta sakatlanan sol bek Özgür Özkaya forma giyemeyecek. U-18 Milli Takımı'ndan dönen Efe Sarıkaya da kadroda yer alacak.

KALOĞLU DA KULÜBEYE DÖNÜYOR

ALINAN sonuçlar ve etkisiz futbol nedeniyle eleştirilen teknik patron Sinan Kaloğlu, takımını galibiyete taşıyarak taraftarların gönlünü almayı hedefliyor. Keçiörengücü karşısında cezasını tamamlayan genç teknik adam takımın başındaki yerini alacak