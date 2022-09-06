Altay ışık verdi

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi transfer yasağı ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan Altay, Adana deplasmanında ışık verdi. Genç ve tecrübeli oyuncularla kadro yapılanmasını tamamlayan Altay, ligde üst üste aldığı üç yenilgi ile siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Adanaspor deplasmanında öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrılan siyah-beyazlıların, sergilediği olumlu futbol bu kez taraftarlarının takdirini kazandı. Özellikle savunma ve orta alanda hırslı ve mücadeleci bir futbol ortaya koyan İzmir ekibi, bu sezon ilk puanını da hanesine yazdırdı.

KALOĞLU NEFES ALDI

Hedefi ligde kalmak olarak belirleyen siyah-beyazlı ekipte taraftarların, takıma olan inançları artarken eleştirilerden

nasibini alan teknik direktör Sinan Kaloğlu da rahat bir nefes aldı. Geçen hafta İzmir'de Keçiörengücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası taraftarın Kaloğlu'na yönelik istifa çağrıları sonrası sular duruldu. Takım genel olarak sınıfı geçerken net fırsatlarda rakibe gol şansı vermeyen kaleci Ozan'ın performansı ise büyük alkış aldı. Siyah-beyazlılar, gözünü pazar günü Bodrum ile evinde oynayacağı derbi maça çevirdi.

İBRAHİM ÖZTÜRK LİG TARİHİNE GEÇTİ

Adanaspor deplasmanında Altay'ı 14'üncü dakikada attığı kafa golüyle öne geçiren 41 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk, Süper Lig'den sonra 1'inci Lig'de de gol atma başarısı gösteren en yaşlı futbolcu olmayı başardı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Deniz Kadah ve Özgür'ün yanı sıra son kontrolleri sonrası ağrıları olan Zeki de forma giyemezken, altyapı patentli Kutay, Eren, Salih ve Yusuf ilk 11'de yer aldı. Sonradan oyuna giren Caner, Erdem, Mehmet ve Efe ile birlikte altyapıdan yetişen toplam 8 oyuncu şans buldu. Yusuf ilk kez 11'de yer alıp 78 dakika sahada kalırken, Caner ilk profesyonel maçına çıktı.