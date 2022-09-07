Paixao’ya özel ilgi

SPOR Toto 1. Lig'de tek puanını geçtiğimiz hafta sonu Adanaspor deplasmanında alan Altay'da gözler Marco Paixao'da. Siyahbeyazlılar, ilk 4 haftada rakip fileleri sadece 2 kez sarsma başarısı gösterirken, gol yollarında yaşanan problemi Portekizli yıldızı ile aşmayı planlıyor. Yedek soyunan 41 yaşındaki Murat Uluç'un ardından takımın en tecrübeli ikinci forveti olan Paixao, 4 haftada 1 kez ağları sarsmıştı. Yıldız futbolcunun performansını artırmak için çareler arayan teknik direktör Sinan Kaloğlu oyuncu ile özel olarak da ilgileniyor.

PATLAMA BEKLENİYOR

SEZON başı kampı ve hazırlı süreci görmeyen ve siyah-beyazlı yönetimin iç transferde en son anlaştığı isim olan Portekizli futbolcuya özel program verildi. Kaloğlu, Paixao ile özel sık sık özel toplantılar yapıyor. Kaloğlu, pazar günü İzmir'de ligin lideri konumundaki Bodrumspor ile oynanacak olan Ege derbisinde 37 yaşındaki oyuncudan patlama bekliyor. Siyah-beyazlılar, ilk 4 haftada 2 gol atabilirken, bunların birini Paixao, diğerini son Adanaspor maçında ise stoper İbrahim Öztürk kaydetmişti.

SİYAH-BEYAZLILAR İLKLERİN PEŞİNDE

ALTAY, pazar günü konuk edeceği lider Bodrum'u yenerek bu sezon ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyahbeyazlılar, rakibini mağlup etmesi durumunda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 10 puanlı lidere 5'inci haftada ilk yenilgisini tattıracak. Altay'ın kazanması halinde Ayhan Dündar başkanlığındaki yeni yönetim de ilk kez galibiyet coşkusu yaşayacak. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, ligde oynadığı 4 maçta 3'er gol atarak 12 gole ulaşan Bodrumspor karşısında oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Afyon kampında 2 kez, İzmir'de 1 kez karşılaştığı Bodrumspor önünde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ligde de rakibine üstünlük sağlamak istiyor.