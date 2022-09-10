Büyük Altay’da gözler savunmada

Spor Toto 1. Lig'de yarın sahasında ligin flaş ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak olan Altay'da, savunma güvenliğine özel önem veriliyor. Siyah-beyazlılar, ilk 4 haftada 1 puanla 18. sırada konumlanırken, rakibi Bodrumspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde 10 puanla zirveye kuruldu. Attığı 12 golle ligin en çok gol atan ekibi unvanını da elinde bulunduran Ege ekibine karşı teknik direktör Sinan Kaloğlu özel önlem alacak. Kaloğlu, stoperler kaptan İbrahim Öztürk ve Eric Björkander'e uyarılarda bulunurken, ön libero Ceyhun'dan da savunmaya yardım etmesini istedi. Kaloğlu, özellikle 2'şer golü bulunan Samet ve Celal ile Makedon yıldız Adis'i kilitleyerek Ege derbisinde sonuca gitmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların, hücumdaki silahı ise yine Marco Paixao olacak. Murat Uluç da maçın skoruna göre sonradan oyuna girecek.

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