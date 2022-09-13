Altay bayramı

SPOR Toto 1. Lig'de 5. haftada evinde lider Bodrumspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan ve rakibinin namağlup unvanını sona erdiren Altay, taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Süper Lig'den düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar, ilk 3 maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ligde 4. haftada Adanaspor deplasmanından 1 puanla döndükten sonra evinde Bodrumspor'u net skorla devirerek 4 puana ulaşan İzmir ekibi kara bulutları dağıttı. Yaz döneminde uzun pazarlıklar sonrası sözleşme yenileyip, takıma geç katılan tecrübeli oyuncuların form tutmaya başlamasıyla mücadele gücü artan Altay, hem oyunuyla hem de aldığı skorla yüzleri güldürdü.

KALECİ EREN'İN İLK DENEYİMİ

Siyah-beyazlılarda sakatlık yaşayan kaleci Ozan'ın yerine ikinci yarıda eldivenleri devralan 21 yaşındaki Eren Karataş, 1'inci Lig'de ilk maçına çıktı. Geçen sezon Bergama Belediyespor'da kiralık oynayan Eren, 3. Lig'de 10 müsabakada görev yapmıştı. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, Bodrumspor önünde kalesini gole kapattı.

SİNAN KALOĞLU RAHATLADI

LİGDE 3'üncü haftada iç sahadaki Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası tribünler tarafından istifaya davet edilen teknik direktör Sinan Kaloğlu da dünkü galibiyetle birlikte rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda alınan Hatayspor galibiyetinin ardından takımın başında ikinci kez zafer elde etti

TARAFTARDAN TAM DESTEK

EGE derbisinde Bodrumspor'u deviren Altay'da taraftarlar sosyal medyadan takımlarına büyük destek verdiler. İşte o tweetler;

@YASİN_BUKE: Bu hırs olduğu sürece korkmaya gerek yok. Bu ligde vasat takım çok. Adımız yeter. Gençlerimiz tecrübe kazandıkça daha iyi olacağız.

@ETHEMUZULMEZ: Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim.

@VOLKANKARA35: Özlediğimiz Altay. Tebrik ederim.

@SELCUK_KELESER1914: Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Takım ve taraftarımıza büyük moral oldu. Teşekkürler Büyük Altay. Bu güzel üç puan İzmir'imize armağan olsun.

@BURAKSAHİNG: Uzun zaman sonra yüzümüz güldü. Umutlarımız yeniden yeşerdi. Büyükler ölmez, Altay da ölmez. Mehmet Erdoğan huzur içinde yatsın, genç Altaylılar bayrağı taşımaya devam edecek.

@ONURBOYAC35: Tecrübelisinden gencine müthiş mücadele. Helal olsun size.