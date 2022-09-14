Altay’ı tecrübe sırtladı

Spor Toto 1. Lig'de evinde Bodrumspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan Altay, ilk 5 maçta deneyimli ayaklarıyla 4 puan toplayarak düşme hattından çıktı. Transfer yasağıyla girdiği ligde ilk 3 maçını kaybederek sezona kötü başlayan siyahbeyazlılar, son 2 karşılaşmada 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak çıkışa geçti. 41 yaşındaki liglerin en yaşlı ismi stoper İbrahim Öztürk ve 38 yaşına girmesine günler kalan santrfor Marco Paixao ilerleyen yaşlarına rağmen Altay'ı ayakta tutmayı başardı. Takımda kalan Paixao 2 gole ulaşırken, 1 gol atan İbrahim, 1 golün de hazırlayıcısı oldu.



KAPTANIN KATKISI BÜYÜK

KAPTAN İbrahim Öztürk, önceki hafta 1-1 sona eren Adanaspor deplasmanında rakip fileleri sarsıp ligde gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Takımının aldığı ilk puana direkt katkı sağlayan tecrübeli savunmacı, defansta gösterdiği mücadelenin yanı sıra hücuma da destek vererek tribünlerden alkış topladı. İbrahim, Bodrumspor zaferinde 74'üncü dakikada skoru 2-0'a getirmelerinde önemli rol oynadı. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan 41'lik futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Cenk kafayla kendi ağlarına yolladı.

KRAL DÖNDÜ

Altay formasıyla 1. Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olan Portekizli Marco Paixao, son olarak Bodrumspor önünde attığı şık golle klasını bir kez daha kanıtladı. Bu golde fırsatçılığını konuşturan usta golcü, şık bir aşırtma vuruşuyla kaleciyi avlayarak tribünleri ayağa kaldırdı. Geçen sezon Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayıp kadro dışı kalan ve sezon bitmeden olaylı bir şekilde kulüpten ayrılan Paixao, yeni yönetimle masaya oturup yuvaya dönmüştü. Ankara Keçiörengücü'nün ardından Bodrumspor filelerini sarsan deneyimli forvet bu sezon da Altay'ın en önemli kozu olacağını gösterdi.