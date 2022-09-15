Sıra geldi Malatya’ya

SPOR Toto 1. Lig'de yaz döneminde transfer yasağı ve yaşanan ayrılıklara rağmen kadroyu oluşturan Altay, Bodrumspor galibiyetinin ardından Yeni Malatya'yı da gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı teknik adam Sinan Kaloğlu, futbolcuların çoğunun kamp yapmadığını ve belli bir yaşın üstünde olduğunu belirtirken, "Zorlu bir fikstür çektik ve zorlu maçlar oynadık. Adanaspor maçını da kazanabilirdik. Bodrumspor gibi her maç 3 gol atan takımdan gol yemedik. Malatya'ya puan ve puanlar için gideceğiz. Daha sonra milli takım arasını iyi değerlendireceğiz. Yükleme kampı yapmamız lazım" diye konuştu.

"Burası benim camiam" diyen Kaloğlu, "Transfer yasağımız var, yönetimimizle birlikte ben de bu riskin altına girdim. Kolay bir süreç değil, kadromuz dar ancak özverili bir şekilde devam edeceğiz. Taraftarımızdan ricam, bu takımın sabra ve desteğe ihtiyacı var. Yoğun emek sarf ediyoruz, mesai harcıyoruz" dedi.

OZAN'DAN İYİ HABER

ALTAY'DA kaleci Ozan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bodrumspor maçında rakibiyle karşı karşıya geldiği bir pozisyonda yüzüne gelen sert top nedeniyle denge kaybı yaşayan ve ikinci yarıda yerini genç Eren'e bırakan kaleci Ozan'ın yarınki Yeni Malatya deplasmanında görev yapabileceği bildirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, iki kaleciden de oldukça memnun olduğunu kaydetti.