Altay’da işler yolunda

Spor Toto 1. Lig'de ilk 3 maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapan Altay, son 3 maçta işleri yoluna soktu. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan, iç transferde geç anlaşabildiği oyuncuları kampa dahil edemeyen Altay, Malatya deplasmanından puanla ayrılmayı bildi. İlk puanını 4'üncü haftada 1-1'lik skorla Adanaspor deplasmanında aldıktan sonra evinde lider Bodrumspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan siyah-beyazlılar, Malatya deplasmanından beraberlikle dönerek grafiğini de sürdürdü.
SAVUNMA HATTI DA SINIFI GEÇTİ
Siyah beyazlı İzmir ekibi son 2 müsabakada kalesini gole kapatarak savunmasıyla sınıfı geçti. Siyah-beyazlı takım, maçın son atağında rakibin topunun direkten dönmesiyle mağlubiyetten kurtularak 1 puana sevindi. Altay, milli maç nedeniyle liglere verilen aradan sonra üst üste evinde Eyüpspor ve Ç.Rizespor'la karşılaşacak.
ENES'İN HEYECANI
Beraberlikle sonuçlanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son anlarında oyuna giren Altaylı Enes Yetkin, ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Uzatmalarda Tolga'nın yerine oyuna alınan 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, geçen sezon U19 Ligi'nde 10 gol attı. Enes Yetkin sezon başı üç yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.