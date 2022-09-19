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Haberler Altay Altay kamp planından vazgeçti

Altay kamp planından vazgeçti

Spor Toto 1'inci Lig'de 6'ncı hafta sonunda 5 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 15'inci sırada yer bulan Altay, milli maç nedeniyle lige verilen arada kamp yapmaktan vazgeçti.

19.09.2022, 11:10

Altay kamp planından vazgeçti
Golsüz beraberlikle sona eren Yeni Malatyaspor deplasmanı sonrası izne çıkan siyah-beyazlılar, perşembe günü kendi tesislerinde antrenmanlara yeniden başlayacak.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 1 Ekim'de İzmir'de oynanacak Eyüpspor maçına kadar fiziksel eksiği olan tecrübeli isimleri sıkı bir programla çalıştırarak lige hazırlayacağı ifade edildi. Altay'da iç transferde gecikmeli imza atan deneyimli oyuncular sezon öncesi ilk etap kampını kaçırmıştı. Teknik heyetin milli arada özel müsabaka yapma planı olmadığı da öğrenildi.
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