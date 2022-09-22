Altay’ın kozu fikstür

Spor Toto 1. Lig'de sezona transfer yasağı ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla başlayan, geride kalan 6 haftalık süreçte 3 yenilgi, 2 beraberlik, 1 de galibiyet alarak 5 puan toplayan Altay'ın en büyük kozlarından biri fikstürü olacak. Lige aldığı 3 yenilgiyle başlayan, son üç maçında ise yenilgi yüzü görmeyen ve milli maç arasına moralli giren İzmir temsilcisi, önündeki 11 haftalık süreçte sadece 1 kez Ege Bölgesi dışına çıkacak. Siyah-beyazlılar bu süreçte sırasıyla Eyüp ve Ç.Rize'yi konuk ettikten sonra Manisa'ya konuk olacak. Ardından Erzurum'u ağırlayacak Altay, deplasmanda sadece 11. hafta müsabakasında Sakarya'ya gidecek.

4 DERBİ MAÇINA ÇIKACAK

İzmir ekibi, Bandırma'yı ağırladıktan sonra Alsancak'ta Altınordu ile oynayıp Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarına çıkacak. Siyah-beyazlılar Göztepe'ye misafir olmasının ardından Bolu'yu konuk edip Denizli'ye gidecek. İzmir temsilcisi 11 haftalık süreçte Sakaryaspor mücadelesi hariç Ege'den çıkmayacakken, bu periyotta birbirinden zorlu 4 derbi maçına da çıkacak. Altay, ligin 9. haftasında Manisa FK, 17. haftasında ise Denizlispor deplasmanlarında Ege derbisi oynayacak. Siyah-beyazlılar, 13. haftada Altınordu, 15. haftada ise Göztepe'ye konuk olacak, iki İzmir derbisinde puanlar arayacak.

12 GENÇ ŞANS BULDU

ALTAY'DA ilk 6 hafta sonunda altyapıdan yetişen 12 genç futbolcu forma şansı buldu. Siyahbeyazlılarda altyapı patentli Eren Erdoğan, Kutay, Salih, Mehmet, Efe, Nurettin, Yusuf, Arda, Caner, Erdem, Eren Karataş ve Enes Yetkin görev alan genç isimler olarak dikkat çekti. Türk futboluna pek çok önemli oyuncu kazandırıp, son dönemde Valencia'ya transfer olan Cenk Özkaçar ve Galatasaray'la anlaşan Kazımcan Karataş'ı bünyesinden çıkaran İzmir temsilcisi bu sezon transfer yasağının da etkisiyle tekrar altyapısına sarıldı. Kanat oyuncusu Eren Erdoğan oynanan 6 karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken 528 dakika sahada kalarak gençler arasında en uzun süreyi aldı. En fazla şans bulan ikinci genç ise 5 kez 11'de yer alıp 430 dakika görev alan Kutay oldu. Altay'da 16 yaşındaki Efe ve 17 yaşındaki Enes de görev yapan en genç isimler olarak dikkat çekerken, savunmacı Efe, performansıyla U-18 Milli Takımı aday kadrosuna ikinci kez davet edilmeyi başardı.