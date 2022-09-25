Efe’ye Süper kanca

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay'ın genç yıldızı Efe Sarıkaya, Süper Lig'in radarına girdi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takımda kendisine yer bulmayı başaran genç yıldız performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Siyah-beyazlı ekipteki formuyla U18 Milli Takımı'na davet edilen Efe'yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

Bu sezon Spor Toto Birinci Lig'de forma giyen en genç futbolcu olan Efe'yi aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği ifade edildi. Genç defans oyuncusunun bu performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi. Son dönemde Cenk Özkaçar'ın Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın G.Saray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor. Profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor müsabakasında süre alan savunmacı ardından Kasımpaşa sınavında 90 dakika boyunca görev yaptı.