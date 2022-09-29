Taraftar şova hazır

ALTAY'IN Cumartesi günü lider Eyüpspor'u ağırlayacağı zorlu müsabakada en büyük kozu yine taraftarı olacak. Lige 3 yenilgi ile başladıktan sonra, İzmir'de yine zirvedeki Bodrumspor'u deviren, Adana ve Yeni Malatya deplasmanlarından da birer puanla dönen siyah-beyazlılar, Eyüp maçında da 12. adamın desteğini arkasına alacak. Ligde zor şartlar altında mücadele eden takımın son haftalardaki futbolu ve aldığı sonuçlar, tribünlere de yansıyacak.

Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlıların, tribünde futbolcuları motive etmek için görsel bir şölen hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaklaşık 10 bin taraftarın maçı izlemesi bekleniyor. Sportif direktör Tuna Üzümcü de siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunarak zorlu maçta takımı yalnız bırakmamalarını istedi. Tuna Üzümcü, "Sezon başından bu yana çok çalışıyoruz. Eyüpspor maçında emeklerimizin karşılığını alarak sahamızda çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.

EKSİKLER TAKIMA DÖNDÜ

MİLLİ arada yaralarını saran Altay'da, Eyüp maçı öncesi sakat oyuncular da takıma döndü. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları geçen Kutay Yokuşlu ve Özgür Özkaya'nın takıma katılması teknik patron Sinan Kaloğlu'nun elini rahatlattı. Ligde 5 maçta on birde forma giyen Kutay'ın, Eyüp'e karşı direkt sahada yer alması beklenirken, maç eksiği bulunan Özgür'ün ise yedek kulübesinde oturması bekleniyor