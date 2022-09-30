Spor Toto 1'inci Lig'de son haftalarda topladığı puanlarla dikkat çeken Altay yarın İzmir'de lider Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tam gaz sürdürürken sportif direktör Tuna Üzümcü kritik mücadele ve fikstürleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu maçların kendilerini daha çok motive ettiğini kaydeden Üzümcü, "Takım iyi durumda. Kimseden çekincemiz yok. Her maçı kazanmak adına sahaya çıkıyoruz. Kolay maç olmayacak. Fakat taraftarımızın desteğiyle tam bir deplasman ortamı yaratıp rakibimizi yenmek istiyoruz" dedi.

DEFANSI ÇÖZDÜK

Üzümcü sırasıyla ligin zirvesindeki Eyüp, son sıralardaki Ç.Rize ve orta sıralardaki Manisa FK ile oynayacakları maçlara ilişkin de "Bizim için rakip fark etmiyor. Disiplinli bir sistem tutturup toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı amaçlıyoruz. Yani maçların birbirinden farkı yok" yorumunu yaptı. Sportif direktör Tuna Üzümcü, son iki haftada hiç gol yememeleri ile olarak ise "Defansı çözmüş görünüyoruz. Hücumda da istediğimiz seviyeyi tutturursak her şey daha güzel olacak" şeklinde konuştu. Takımda Özgür'ün sakatlığı devam ederken, oyuncunun 2 hafta içerisinde oynayabilecek düzeye geleceği öğrenildi.