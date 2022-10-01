Altay’ın kapısındaki tehlike

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da mevcut ekonomik durum ve FIFA dosyaları tedirginliğe yol açıyor. Siyah-beyazlı ekibin başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Avni Atayol, Alsancak'taki Altay Vakfı'nın binasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Atayol, geçen sezon devre arasında gelen transfer yasağı ile ilgili, "FIFA'da davalık olduğumuz 20'nin üzerinde dosya var. Transfer yasağını kaldırmamız için 11 milyon Euro ödeme yapmamız gerekiyor. Bu rakam pazarlıklarla bir ölçüde düşebilir ancak bu yükün altından tek başımıza kalkamayız" dedi. Önümüzdeki sezon da mevcut kadroyla yola devam etmek zorunda olduklarını anlatan başkan yardımcısı Atayol, sözlerine şöyle devam etti:

PUAN SİLME SIKINTISI

"Ocak ayından sonra FIFA dosyalarını sırayla kapatmamız gerekiyor. Aksi durumda puan silme cezaları ile karşılaşabiliriz. Kulübümüzün borcu 400 milyon TL'nin üzerinde. Federasyon gelirleri, geçen sezon kredi çekilen bankaya gidiyor. Daha sonra temliklere gidecek."

BERKE ÖZBAY