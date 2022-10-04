Sabretti başardı

SPOR Toto 1. Lig'de zor koşullar altında mücadele eden Altay'da, file bekçisi Ozan Evrim Özenç sabrının ödülünü aldı. İki sezon önce Boluspor'dan transfer olan, geçen yıl Süper Lig'de hiç forma giyemeyen 29 yaşındaki eldiven, yıldızların ayrılması sonrası kurtarıcı olarak takımda kaldı. Mateusz Lis ve Cihan Çobanoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından 3. kaleci konumunda, as kaleciliğe yükselen Ozan Evrim Özenç olumlu performansıyla kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

EN VERİMLİ SEZONUNU YAŞIYOR

ANTALYA, Bolu ve Altay'da son 5 yılda sadece 5 resmi karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki Ozan, bu sezon ise 7 maçta on birde başladı. Ligin ilk 4 maçında kalesinde 7 gol gören Ozan ilk yarıda görev yaptığı Bodrum, Yeni Malatya ve Eyüpspor maçlarında kalesini gole kapattı. Ozan kariyerinin en verimli sezonunu geçirdiği Altay'da tüm dikkatleri üzerine çekti.

ALTAY'IN SORUNU GOL

ALTAY, savunma performansıyla alkış toplarken, hücumda aynı başarıyı gösteremedi. Siyahbeyazlılar, oynadığı 7 maçın 4'ünde rakip fileleri sarsamadı. Geride kalan 7 haftada 4 gol bulan Altay'da Paixao 2, İbrahim Öztürk 1 kez rakip fileleri sarsarken, bir golü de rakip kendi kalesine gönderdi. Son 4 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar bu periyotta 1 gol yerken, 3 gol atabildi. Forvette 38 yaşına giren Portekizli yıldız Marco Paixao'yu oynatan teknik direktör Sinan Kaloğlu, hücum hattında takımı daha etkili oynatmak için çalışmalara ağırlık verecek.

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