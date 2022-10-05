Altay ateşe düştü

Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde 0-0 berabere kaldığı Eyüspor'u liderlik koltuğundan indiren Altay, son haftalarda yakaladığı çıkışa rağmen düşme potasına inmekten kurtulamadı. Önceki gün 7. haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK evinde Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaşırken, aynı puandaki İzmir temsilcisi averajla 16'ncı sıraya dek geriledi.

ERİC BJÖRKANDER KART CEZALISI

Geçen sezon gelen transfer yasağıyla birlikte Süper Lig'den düşen siyah-beyazlılar, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 7 maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak tehlikeli bölgede yer buldu. Altay'da pazartesi günü İzmir'de oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında sarı kart cezalısı Eric Björkander forma giyemeyecek. Teknik heyet Björkander'in yerine alternatif arıyor.

SİYAH-BEYAZLILARI ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftada 6 puan toplamasına rağmen düşme potasına inen Altay'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Siyahbeyazlılar, orta sıralardaki rakibi Çaykur Rize ile pazartesi günü evinde karşılaştıktan sonra Play- Off potası içindeki Manisa FK, aynı puanı paylaştığı Erzurumspor ve yine 3. sıradaki Sakarya ile oynayacak. İzmir ekibi, Manisa FK ve Sakarya ile dışarda oynarken en ciddi sınavını vereceği Erzurumspor ile sahasında karşılaşacak. Her maça ayrı taktikle çıkan teknik direktör Sinan Kaloğlu, öncelikle Rize'yi yenerek çıkışı sürdürmeyi planlıyor.