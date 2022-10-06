“Gerçekçi olmalıyız”

Altay'da başkan Ayhan Dündar katıldığı bir programda önemli acıkmalarda bulundu. Yönetime gelme süreçlerinin planlı olmadığını belirten Dündar, öncelikli hedeflerinin lige tutunmak olduğunu ifade etti. Dündar, "Gerçekçi olmakta fayda var. Kadromuzda 7-8 tane tecrübeli isim var. Bu isimlerle lig bitirmek kolay değil. Rotasyonlu kadro yapımız yok. Yapacaklarımız sınırlı. Öncelikli hedef lige tutunmak" dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Transfer yasağının ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu belirten Dündar, "İzmir'e mal olmuş bir kulüp olarak herkesin desteğini bekliyoruz ancak İzmir bu konuda çok zayıf. Özel davetlerimiz oldu ama şu ana dek kimseyi göremedik. Taraftarımız işin ciddiyetinin ve olayların farkına varmalı. En çok sahip çıkılması gereken sezonu yaşıyoruz. Her şeyi ligde kalarak yapabileceğimizi bilmeleri gerek. Ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorundalar. Bununla ilgili adımlar atacaklarına inanıyorum" ifadeleriyle taraftara mesaj yolladı.

ALTAY'DA ZEKİ'DEN İYİ HABER GELDİ

ALTAY'DA orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın iyileşmesi keyifleri yerine getirdi. İç sahada Eyüpspor'la 0-0 sona eren maçta sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve Ç.Rize maçında oynayabileceği öğrenildi.

BERKE ÖZBAY