Herkes sahip çıksın

Spor Toto 1. Lig'de zor koşullar altında yenilgiler serisi ile başladığı sezonda son 4 maçta yenilgisiz 6 puan toplayan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu İzmir kenti ve camiaya önemli mesajlar verdi. Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlı ekibin bu yılını 'Umut sezonu' olarak adlandıran çalıştırıcı, küme düşme ihtimalini akıllarına getirmediklerini belirtti. Sınırlı kadroyla mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

İLK HEDEF RİZESPOR

Kaloğlu, "Biz elimizi taşın altına koyduk. 'İzmirliyim, Altaylıyım' diyen herkes bu takımın yanında olmalı. Desteğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Eyüp maçında destek veren taraftara teşekkür ediyorum. Ancak fazlası gerekiyor. Savunma oturdu. Artık daha ofansif oyun anlayışımız var. Rize'yi de yenmek için sahaya çıkacağız. Sezonu mümkün olan en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

ALSANCAK'A DÖNÜYOR

ALTAY, uzun yıllar kulüp binası olarak kullandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na geri dönüyor. Siyah-beyazlılar, yıkılıp yeniden inşaa edilen stadyumdaki idari binaya 8 yıl sonra dönüş yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmişten beri eski Altay Alsancak Stadyumu yıkılana kadar uzun yıllar boyunca yarısı tahsisli olarak kulübümüzce kullanılan, genel kurullarımızın yapıldığı, Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri yapılana kadar kulüp merkezi, idari ofis, müze, kamp merkezi, yemekhane ve yatakhane olarak Altay'ımıza hizmet eden Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na yani yuvamıza dönüş için önemli bir adım atılmış olacak. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.

■ BURAK HAKERLER