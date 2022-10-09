Spor Toto 1. Lig'de yarın Çaykur Rize'yi ağırlayacak Altay'da çözüm tükenmiyor. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sinan Kaloğlu gol sorununa farklı bir çözüm buldu. İleri uçta sadece Marco Paixao ve antrenörlükten dönen 41 yaşındaki Murat Uluç'a sahip olan Kaloğlu, sol bek Yusuf Tekin'den hücum hattında faydalanmaya başladı. 20 yaşındaki Yusuf, son 4 maçta on birde başlarken Paixao ile birlikte golcü kimliğine de büründü.

YUSUF HENÜZ GOL ATAMADI

Adanaspor, Yeni Malatyaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ileri uçta görev yapan Yusuf, Bodrum önünde de kanatta forma giymişti. Genç futbolcu henüz gol atamasa da on birde başladığı maçlarda takımının aldığı 3 beraberlik ve 1 galibiyette önemli rol oynadı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun Rize önünde de ileri uçta Yusuf'a görev vermesi bekleniyor.

DENİZ'E GÜVENİYOR

ALTAY geçen sezon ikinci yarıda yaşadığı ciddi sakatlık sonrası halen yeşil sahalara dönemeyen Deniz Kadah'a çok güveniyor. Başkan Ayhan Dündar takımdan ayrı çalışmalara başlayan 36 yaşındaki oyuncu ile ilgili, "Deniz Kadah'tan ve tecrübesinden 2-3 yıl daha faydalanmak istiyoruz. Acele etmeden, ve uzun soluklu katkı bekleyeceğiz" dedi.