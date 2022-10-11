Altay evinde yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde Altay, evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu, 4 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. 15. dakikada Altay atağında soldan Naderi ortaladı, Yusuf'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 26'da konuk ekip tehlikeli geldi. Altay ceza sahasına gelen topu Sefa kafayla aşırdı, müsait pozisyondaki Kubilay'dan önce kaleci Ozan uzanarak son anda tehlikeyi önledi.

45+2'de sol çizgiden Alberk'in ortasında ön direkte Kubilay gelişine bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 47'de Kerem'in ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Benhur'un dar açıdan şutunda kaleci Ozan gole izin vermedi.

BENHUR YILDIZLAŞTI

64'te Benhur'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Kubilay, düzgün bir vuruşla kaleci Ozan'ı avladı: 0-2.

66'da savunmanın arkasında topla buluşan Benhur'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 82'de Efe'nin sektirdiği topla ceza sahasına giren Benhur bir kez daha bomboş pozisyonda kaleyi bulamadı. Altay müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı.

ÖNCE DESTEK SONRA TEPKİ

Altay taraftarı son dört maçta alınan olumlu sonuçların ardından mücadele öncesinde takımı tribünlere çağırarak alkışladı. Isınma bölümünden itibaren desteğe başlayan 12. adam, mücadelenin başlangıç düdüğüyle birlikte ise tezahüratlara başlayarak büyük çaba sarf etti. Karşılaşmanın sonlarına doğru ise bir grup taraftar teknik direktör Sinan Kaloğlu ve Ceyhun Gülselam'a tepki gösterdi. Yenilen ikinci golde top kaybı yapan Ceyhun için taraftarlar "Ceyhun dışarı" tezahüratları yaparken tecrübeli isim oyundan çıkarken de protesto edildi. Maçın 80. dakikasında ise Sinan Kaloğlu ve yedek kulübesinin arka tarafındaki bazı taraftarlar arasında tartışma çıktı. Genç teknik adam tribüne doğru dönerek üzerinde bulunan Altay armasını öperken, sinirler gerildi

İZMİR EKİBİNDE İKİ ZORUNLU DEĞİŞİM

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçta kadroda iki zorunlu değişime gitti. Teknik adam, kart cezası sebebiyle kadroda yer almayan savunmacı Eric Björkander'in yerine sakatlığını atlatan Kutay Yokuşlu'ya, sakatlığı bulunan Tolga Ünlü yerine ise Arda Gezer'e görev verdi. Bodrumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan, Y.Malatya ve Eyüp maçında forma giymeyen genç stoper iki maçın ardından Rize maçıyla formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle son oynanan Eyüp maçının kadrosunda yer almayan Zeki Yıldırım, Karadeniz ekibi karşısında da kadroda yer almadı