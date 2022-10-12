Altay’a Dündar morali

Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maç sonrası başkan Ayhan Dündar tepkilere yanıt verdi. Maçın ardından taraftarlar teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu istifaya davet ederken, bazı futbolculara da tepki göstermişti. Rize maçını 'Yol kazası' olarak değerlendiren Dündar, "Sadece bu yıl değil, önümüzdeki sene de bu oyuncularla devam edeceğiz. Bizi ayakta tutacak şey inancımız. Her kötü skorda yıkıcı eleştiriler yapmak sezonun istediğimiz şekilde tamamlanmasına engel olur" dedi.

"İMKANLARIMIZ ÇOK SINIRLI"

Alınan mağlubiyetin herkesi üzdüğünü anlatan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Memnun olmayan sadece taraftar değil, teknik ekip de idareci de futbolcu da memnun değil. Çok kritik oyuncuların olmayışı, sahada tecrübe edinmemiş 6-7 gencin olması futbolcularda tedirginlik yaratmış olabilir. Futbolun içinde iniş çıkış olabiliyor. Bunları büyük sorunlar haline getirmemeliyiz. İmkanlar belli. Oyuncular da mücadele veriyor. Yol kazaları olur. Bu takım sezonu layık olan şekilde tamamlayacak, kaygım yok. Taraftarımız rahat olsun" dedi.



GÜLSELAM'A SAHİP ÇIKTI

Altay'ın yediği ikinci gol öncesi kaptırdığı top ve genel performansı nedeniyle tribünlerden tepki gören Ceyhun Gülselam'a sahip çıkan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Ceyhun bizim değerli bir oyuncumuz. İnişli çıkışlı grafik olabilir, hata yapabilir. Her bir oyuncumuz kıymetli. Hepsine ihtiyacımız var, bu bilinçte olmak gerekiyor. Yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Oyuncularımız bu sene koşulsuzca maneviyatı hissederse ligi daha iyi yerlerde bitiririz. Bunu başaramazsan iyi yerlere gelemezsin. Sahip çıkmak gerekiyor" yorumunu yaptı.

SAVUNMASI ÇÖKTÜ

LİGDE son 4 maçta namağlup olarak 6 puan toplayan Altay, İzmir'de Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek düşme potasından kurtulma fırsatını kaçırdı. Galibiyeti halinde rakipleri Altınordu, G.Birliği, Göztepe ve Adanaspor'u geçecek olan siyah-beyazlılar, haftayı puansız kapatarak yerinde saydı. Siyah-beyazlı ekipte savunma da çöktü. Son üç maçta Bodrum, Yeni Malatya ve Eyüp gibi güçlü rakipleri karşısında gol yemeden 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan İzmir ekibi, üç maç sonra iki gol birden kalesinde gördü.