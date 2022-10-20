Altay lige döndü

1. Lig'de hayatta kalma mücadelesi veren Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Efeler 09'a 2-1 yenilerek elenirken artık sadece lige konsantre olacak. Siyah-beyazlılar, tamamen cumartesi Erzurumspor FK ile oynayacağı finale odaklandı.

BAŞKAN DÜNDAR'DAN SAVUNMA

Siyah beyazlı İzmir ekibi 7 puanla ateş hattının en tepesinde yer alırken, rakibi Erzurum'un ise 9 puanı bulunuyor. Altay maçı kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakılmaksızın rakibini altına alarak ilk kez düşme potasından kurtulma şansını elde edecek. Altay'ın Murat Uluç dışında tamamen gençlerden kurulu kadroyla çıktığı kupa maçından elenmesi sonrası taraftarların eleştirilerine başkan Ayhan Dündar'dan yanıt geldi.

Dündar, "Sahaya çıkan kadronun sorumlusu elbette ki benim. Amacım gençlerimizin ne seviyede olduğunu görebilmek. Kadromuza bir çocuğumuzu daha dahil edebilme veya sonraki zamanlarda mücadele edebilmesi adına tecrübe kazandırabilme düşüncesinden öte değildi" dedi

MURAT ULUÇ TARİHE GEÇTİ

Altay'ın futbolda eşi görülmemiş şekilde aynı takımda birlikte forma giyen 41 yaşındaki usta ayakları Murat Uluç ve İbrahim Öztürk, siyahbeyazlı formayla tarih yazdı. Geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'ya, bu sezon 1'inci Lig'de Adanaspor'a kafa golleri atan İbrahim, bu iki ligde de gol atan en yaşlı futbolcu olarak bir ilki başarmıştı. Bu sezon transfer yasağı nedeniyle 3 yıl önce bıraktığı futbola dönüp Efeler önünde fileleri sarsan Murat Uluç kupada gol atmayı başaran en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçmiş oldu.