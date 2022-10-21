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Altay’dan Efe başvurusu

Transfer yasağı ve maddi darboğaz nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan İzmir ekibi, teknik heyetin raporu doğrultusunda U-19 Milli Takımı’na davet edilen oyuncunun affını istedi

21.10.2022

Altay’dan Efe başvurusu

SPOR Toto Birinci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay, U-19 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen Efe Sarıkaya'nın affını istedi. Maddi darboğaz ve transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda 16 yaşındaki genç stoper Efe, 18-27 Ekim tarihleri arasında Antalya'da organize edilen kampa katılmadı.

İLK 11'DE GÖREV YAPACAK
GENÇ milli futbolcunun cumartesi günü Erzurum ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de görev alması bekleniyor. Geride kalan süreçte ligde 8 maçın 6'sında ilk 11'de görev yapan Efe, Kutay'ın sakatlığının ardından son 4 maçta takımın değişilmezlerinden oldu. Genç savunmacı bu sezon 2 kez de U-18 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terletti. Altay, ligde galibiyet serisi yakalayıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Tek galibiyetini evinde Bodrum'u 2-0 yenerek elde eden siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşamak istemiyor.

EVİ DEPLASMAN GİBİ OLDU
Ligde zor günler geçiren Altay, taraftarı önünde oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Geçen sezondan bu yana iç sahada oynadığı son 9 maçtan sadece 6 puan çıkarabilen İzmir ekibi bu süreçte 6 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Önceki sezon Süper Lig'de tutunamayan ve 1. Lig'e gerileyen ekip, bu sezon ise evinde oynadığı 5 maçta rakip ağları sadece 3 kez sarstı. Deplasmanda en son galibiyetini Nisan ayında Hatay'a karşı alan İzmir ekibi, evinde de 3 puana hasret kaldı.

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