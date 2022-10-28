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Haberler Altay Altay’da yeni gözde Arda

Altay’da yeni gözde Arda

Transfer yasağı nedeniyle gençlere sarılan İzmir ekibinde, son üç maçta 20 yaşındaki oyuncu vitrine çıktı

28.10.2022

Altay’da yeni gözde Arda

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen gençlerine sarılan Altay'da orta saha oyuncusu Arda Gezer, siyah-beyazlı ekibin yeni gözdesi oldu. Futbola başladığı İzmir temsilcisinde 2020 yılında profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak K.Maraş'ta 1, Niğde Anadolu FK'da 2 maçta şans bulduktan sonra bu sezon A takıma dahil edildi.

KALOĞLU'NUN PRENSİ OLDU
İlk kez 1. Lig tecrübesi yaşayan genç krampon, ilk 7 haftada sadece Keçiörengücü maçında 3 dakika şans buldu. Takımın tecrübelilerinden Zeki'nin sakatlanmasının ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun şans verdiği Arda, son 3 haftadaki Çaykur Rizespor, Manisa FK (D) ve Erzurumspor randevularında ilk 11'de yer aldı. Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Arda Gezer'i yeni transfer gibi gördüklerini belirtti.

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