Altay’da yeni gözde Arda

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen gençlerine sarılan Altay'da orta saha oyuncusu Arda Gezer, siyah-beyazlı ekibin yeni gözdesi oldu. Futbola başladığı İzmir temsilcisinde 2020 yılında profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak K.Maraş'ta 1, Niğde Anadolu FK'da 2 maçta şans bulduktan sonra bu sezon A takıma dahil edildi.

KALOĞLU'NUN PRENSİ OLDU

İlk kez 1. Lig tecrübesi yaşayan genç krampon, ilk 7 haftada sadece Keçiörengücü maçında 3 dakika şans buldu. Takımın tecrübelilerinden Zeki'nin sakatlanmasının ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun şans verdiği Arda, son 3 haftadaki Çaykur Rizespor, Manisa FK (D) ve Erzurumspor randevularında ilk 11'de yer aldı. Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Arda Gezer'i yeni transfer gibi gördüklerini belirtti.