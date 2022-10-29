Altay Sakarya deplasmanında

SPOR Toto 1. Lig'de 5 haftadır galibiyet elde edemeyen düşme potasındaki Altay bugün deplasmanda Play-Off hattındaki Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. 10 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alan Altay 8 puanla 16. basamakta yer alırken; 5 galibiyet, 5 yenilgi elde eden Sakarya 15 puanla 6. sırada yer alıyor.
SERİYİ SONLANDIRMAK İSTİYOR
İZMİR ekibi, rakibinin iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor. Siyahbeyazlılarda tedavisi süren Deniz forma giyemeyecek. İyileşen Zeki, Eren ve Özgür'ün durumları maç saatinde netlik kazanacak. Ligde kolay maç olmadığını dile getiren teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Son haftalarda antrenmanlarda üçüncü bölgedeki oyunumuzu geliştirmek için çalışmalar yaptık. Sakarya önünde becerikli olursak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi.