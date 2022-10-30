Büyüksün Altay

TFF 1. Lig'de düşme potasından uzaklaşmak isteyen Altay, deplasmanda Play- Off potasındaki Sakaryaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya her iki ekip de atak başladı. Maçın 10. dakikasında Altay'ın golü geldi. Bu dakikada Ceyhun'un asistinde topla ceza alanına giren Paixao, kaleci Cihan'ı avladı: 0-1. 23'te Ozan'ın pasında boş pozisyonda Kassongo topa dokunamadı. 37'de Nalepa'nın şutunda üst direğe çarpan topu auta çıktı. 43'te Kassongo topu ağlara yolladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 45+3'te Nalepa'dan topu kapan Eren sol kanattan hızla ilerledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Paixao akıl dolu bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.



NALEPA DİREĞE TAKILDI

SAKARYASPOR ikinci yarıya adeta golle başladı. 47'de Nalepa'nın sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte Donkor kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 74'te Tolga'nın şutunda kaleci Cihan topa sahip oldu. 79'da Burak'ın ceza alanına kestiği topa bekletmeden çok sert vuran Nalepa bir kez daha direğe takıldı. Altay maçı 2-1 kazanarak İzmir'e zaferle döndü.



Portekizli Marco Paixao Manisa FK ve Erzurum'un ardından dün de Sakarya ağlarına 2 gol birden attı.



MAÇ ÖNCESİ ARBEDE ÇIKTI

Sakaryaspor'un Altay'ı konuk ettiği maç öncesinde dün stat çevresinde arbede çıktı. İzmir'den Sakarya'ya giden Altay taraftarları ve Sakaryaspor arasında yaşanan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yeşil-siyahlı taraftarlar, İzmir'den maça giden Altay taraftarlarını taş ve sopalarla koşturdu. Olayları güvenlik güçleri güçlükle önlerken, stat çevresinde ve içinde de maç sırasında, 90 dakikanın bitiminde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda taraftarın çıkar olaylar sonrasında yaralandığı öğrenildi.

YUSUF DIŞARI EREN İÇERİ

ALTAY'IN deplasmanda konuk olduğu Sakaryaspor mücadelesinde teknik direktör Sinan Kaloğlu kadroda tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam hücum hattında görev yapan Yusuf Tekin'in yerine sakatlığını atlatarak takıma dönen Eren Erdoğan'a ilk 11'de görev verdi. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle son dört maçta kadroda yer almayan Zeki Yıldırım iyileşmesine rağmen riske edilmeyerek mücadeleye yedekler arasında başladı. Zeki, maçın 73. dakikasında Arda'nın yerine oyuna dahil oldu. Tedavisi süren Özgür ise yine kadroda şans bulamadı.

Altay'ın geçen sezon Süper Lig'de teknik direktörlüğünü yapan Serkan Özbalta'nın yanı sıra ikinci kaleci olarak görev yapan Cihan Topaloğlu, dün Sakaryaspor ile eski takımlarına rakip oldu.