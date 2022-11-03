En çok koşan Altay

Deplasmandaki 2-1'lik Sakarya galibiyetini cumartesi günü evinde Bandırmaspor'u da yenerek taçlandırmak isteyen Altay, geçen hafta ligde en çok mesafe kat eden takım oldu. Siyah-beyazlı ekip 121.064 kilometre koşarak 19 kulüp arasında ilk sırayı aldı. Altay ikinci haftadaki Pendikspor karşılaşmasında 120.673 kilometre, altıncı haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde 112.398 kilometre, yedinci haftada oynanan Eyüpspor karşılaşmasında 115.124 kilometre ve 8. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 115.728 kilometre koşarak geride kalan 11 haftada 5 kez en fazla koşan takım oldu. Siyah-beyazlıların mesafe yüzdelerine bakıldığında yürüme mesafesi yüzde 35, hafif koşulan mesafe 39, koşulan mesafe 17, hızlı koşulan mesafe 7, sprint mesafesi yüzde 1.4 olarak tespit edildi. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan teknik direktör Sinan Kaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler çocuklar. Yine bu ligde en çok mesafe kat eden takım oldunuz" dedi.

EREN İLK SIRADA

Altay'ın 21 yaşındaki hücumcusu Eren Erdoğan, Sakaryaspor karşısında 1. Lig'in 11. haftasının en çok koşan ismi oldu. Bu kritik mücadelede 12.669 kilometre mesafe kat eden Eren listede ilk sırada yer aldı. Eren geride kalan 9 karşılaşmada forma giyerken bu maçların tümünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

CEYHUN YERİNE ZEKİ

İzmir temsilcisinin cumartesi günü Bandırmaspor'u konuk edeceği kritik mücadelede kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ceyhun'un yerine sakatlığını atlatan Zeki Yıldırım'ın forma giymesi bekleniyor. Tedavisi devam eden Özgür mücadelede yine görev yapamayacak. Salih Sarıkaya ve Yusuf Tekin ise bu maçta kart görmeleri halinde sonraki haftada oynanacak Altınordu karşılaşmasında forma giyemeyecek.