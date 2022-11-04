Altaylı Eren’e Kartal kancası

Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Son olarak Sakaryaspor deplasmanında Paixao'ya asist yapan Eren'le Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun gelişimini takip eden Beşiktaş'ın sezon sonunda Altay'ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi. İzmir ekibinde 2019 yılında profesyonel olan Eren Erdoğan, o sezon 1'inci Lig'de 1, kupada 2 maça çıktıktan sonra devre arasında 3'üncü Lig'de yer alan Fethiyespor'a kiralandı. Muğla ekibinde sadece 1 kez şans bulan Eren, 2020-21'de döndüğü Altay'da 1. Lig'de 14 karşılaşmada 3 gol atıp Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

TFF'DEN CEZA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1.Lig 11.Hafta mücadelesi olan Sakaryaspor-Altay karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin verilen cezaları açıkladı. Bu çerçevede Altay kulübüne ise 28 bin TL para cezasının yanı sıra misafir güney üst tribününde 229 ve 230 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bloke edildiği açıklandı. PFDK ev sahibi Sakaryaspor'a batı alt tribününde 132 ve 134 bloklar ile Doğu Alt Tribününde 113 ve 114 bloklarının elektronik biletlerinin bloke edildiğini, Sakaryaspor kulübüne saha olayları sebebiyle 56 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.