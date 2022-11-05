Altay puanı kurtardı | Altay - Bandırmaspor: 1-1

Spor Toto 1'inci Lig'de 12'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Beyçimento Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada konuk ekip 65'inci dakikada Mustafa'nın golüyle öne geçti. Altay bu gole 83'üncü dakikada Paixao ile yanıt verdi. Bu sonuçla Altay 12 puana, Bandırmaspor ise 15 puana ulaştı. Altay Başkanı Ayhan Dündar, ilk yarıyı maraton tribününde taraftarlarla birlikte izledi.



4'üncü dakikada konuk ekipten Emir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Ozan topu kornere tokatladı.





9'uncu dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde Bandırmaspor Fatih'le golü buldu. VAR incelemesi sonrası Hakem Mehmet Türkmen, gol öncesi Dembele'nin topa eliyle müdahale etmesi nedeniyle golü iptal etti.



39'uncu dakikada Altay etkili geldi. Sağdan Salih'in yerden ortasında Bandırmaspor ceza sahası karıştı. Zeki'nin yerden şutundan Mustafa kale önünde topa ayak koyarak golü önledi. Pozisyonun devamında Altaylı Arda uzak mesafeden müthiş vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.





İlk yarı 0-0 sona erdi.

63'üncü dakikada ev sahibi ekip atağında soldan Efe'nin ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Eren topu ayağından açınca kaleci Gelios meşin yuvarlağa sahip oldu.





65'inci dakikada Bandırmaspor golü buldu. Ceza sahası dışından Mustafa'nın şutunda Altaylı savunmacı Björkander'in kafasından seken top ağlara gitti: 0-1.





83'üncü dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan Eren'in ortasında arka direkte Paixao kafayla topa filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

SİNAN KALOĞLU: "PES ETMEYEN BİR TAKIMIZ"

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 1-1 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada pes etmeyen bir takım olduklarını belirterek, "Takımın 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemesi beni sevindirdi" dedi.





Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta maçında Altay, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, değerlendirmelerde bulundu. Sinan Kaloğlu, "Takımımız ve Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Kazanabilirdik ama neticesinde bugün yenilmedik. Haftalardır üçüncü bölge oyunlarını çalışıyoruz. Kale önündeki son vuruşları geliştirmemiz gerekiyor. Takımın 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemesi beni sevindirdi. Pes etmeyen bir takımız. Kolay kolay yenilen bir takım değiliz. Ligin en çok koşan ve mücadele eden takımıyız. Bunu bir kez daha bugün gösterdik. Daha iyi olmaya devam edeceğiz. Kolay değildi, 1 puan 1 puandır. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi bizim gurur kaynağımız. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanla devam edeceğiz" dedi.



Kaloğlu, maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İbrahim Öztürk'ün bileğinde ağrısının bulunduğunu ve yarın çekilecek MR sonrasında durumunun netlik kazanacağını söyledi.