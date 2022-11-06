Büyük Altay pes etmedi

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, yenilmezliğini 4 maça çıkardı. 9. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Fatih Kurucuk, yerden attığı şutta golü buldu. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında hakem, gol öncesinde Dembele'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü iptal etti. 39'da sağ kanattan gelişen Altay atağında Salih'in kale önüne çevirdiği topa Zeki Yıldırım vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Arda Gezer'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



2. YARI KARŞILIKLI GOLLER

65'te orta alandan gelişen Bandırmaspor atağında, Oğuz Kaan Güçtekin'in pasıyla topla buluşan Mustafa Saymak'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan attığı şutta savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 83'te sağ kanattan yüklenen Altay'da Eren Erdoğan'ın arka direğe yaptığı ortaya yükselen Marco Paixao, kafa vuruşuyla kaleciyi avlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve 1-1 bitti. Altay, bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti.



PAİXAO DURMUYOR

SİYAH-BEYAZLILARIN tarihe geçen golcü forveti Marco Paixao, Eren'in iyi ortasında yaptığı kafa vuruşuyla Bandırma ağlarını da sarsarak harika bir performansa imza attı. 38 yaşındaki Portekizli, oynadığı son 4 maçta ağları 5 kez sarsarak klasını konuşturdu, 1 puanın baş mimarlarından oldu. İzmir ekibinde Paixao, geride kalan maçlarda takımının attığı 9 golün 7'sini kaydederek taraftarlardan büyük alkış aldı.





BAŞKAN DÜNDAR TRİBÜNDE İZLEDİ

İzmir temsilcisinin Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bandırmaspor'u ağırladığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerdeki yerini aldı. Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar da taraftarlarla tribünde maçı takip etti. Yaklaşık 4 bin Altay taraftarı, takımlarının 3 puanı alması için maç başından itibaren desteğe başlarken, 90 dakika boyunca rakip takımı baskı altına almaya çalıştı. Öte yandan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, Bandırmaspor mücadelesine tek zorunlu değişiklikle çıktı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Ceyhun'un yerine sakatlığını atlatan Zeki 11'de görev aldı.