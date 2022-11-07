Bir Paixao klasiği

Altay'da bir Marco Paixao klasiği daha yaşanıyor. Daha önce 1. Lig'de 3 kez gol kralı olan Portekizli yıldız, 'Umut' sezonunda da gollerini sıralamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda 5. sezonunu geçiren 38 yaşındaki yıldız, üst üste Manisa FK ve Erzurum FK beraberlikleri ile 2-1 kazanılan Sakarya maçında takımının gollerine imza atarken, son Bandırma mücadelesinde bir puanı getiren golü kaydedip, toplam da 7 gole ulaştı.



BAŞARININ BAŞ MİMARI

Bu sezon takımına tek başına 6 puan kazandıran Paixao, 2018-2019 sezonunda dahil olduğu Altay'da sadece kendisinin skor ürettiği 20 maçta 25 gol atarak tam 44 puan kazandırdı. Tecrübeli futbolcu ilk sezonunda 7 maçta attığı 7 golle takımının topladığı 11 puanın baş mimarı olmuştu. Paixao, 2019-2020 sezonunda da 3 maçta rakip ağlara gönderdiği 6 golle tek başına takımına 9 puan kazandırmıştı. 2020- 2021'de 4 mücadelede 5 kez gol atma başarısı gösteren Marco, 12 puana direkt etki etmişti. Geçen sezon Süper Lig'de yer alan İzmir ekibinde Paixao, 2 karşılaşmada 2 gole imza atarak 6 puanlık katkı vermişti.



ÖZGÜR SEVİNCİ YAŞANIYOR

İZMİR ekibinde ligin üçüncü haftasında oynanan Keçiörengücü maçının 28. dakikasında sakatlanan Özgür Özkaya, iyileşti ve 8 maç sonra Bandırma önünde formasına kavuştu. 34 yaşındaki savunmacı, 88. dakikada Naderi'nin yerine oyuna dahil oldu.





KAPTAN İBRAHİM'İN DURUMU BELİRSİZ

Siyah-Beyazlıların 41 yaşındaki tecrübeli savunmacısı İbrahim Öztürk, Bandırmaspor karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Kutay'a bıraktı. Bileğinden sakatlık yaşadığı öğrenilen kaptan İbrahim'in durumunun pazar günü oynanacak Altınordu derbisi öncesi yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. İzmir ekibinde 6. sezonunu geçiren deneyimli stoper, bu sezon geride kalan 12 maçın tamamında ilk 11'de görev almış ve Adanaspor maçında da 1 gol kaydetmişti. Altay'da İbrahim'in gelecek hafta forma giyememesi durumunda ise stoperde Kutay'ın oynaması bekleniyor.

BERKE ÖZBAY