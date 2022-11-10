Altay’da kaptan sevinci

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Altınordu'nun konuğu olacak Altay'da Bandırmaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İbrahim Öztürk sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Bandırma maçında 62. dakikasında yerini Kutay'a bırakan kaptan İbrahim Öztürk'ün durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Çekilen MR sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmadığı, 41 yaşındaki stoperin teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun görev vermesi halinde Altınordu maçında sahadaki yerini alabileceği belirtildi. Siyah-beyazlılarda İbrahim'in oynayabilecek olması, Ceyhun'un kart cezasını tamamlaması ve Özgür'ün de forma giymeye başlaması, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun elini rahatlatıyor.

ÖNCE DURDUR SONRA VUR

Öte yandan kritik İzmir derbisinin planı belli oldu. Oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve sahadan 3 beraberlik, 1 de galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisinde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun, "Önce durdur, sonra vur" taktiğiyle oynaması bekleniyor. Geride kalan maçlarda savunmasıyla ön plana çıkan ve ligin az gol yiyen ekiplerinden olan Altay'ın öncelikli amacı yine kalesini gole kapatmak olacak. Siyahbeyazlılar ardından topları Paixao ile buluşturarak sonuca gitmeyi çalışacak.

BERKE ÖZBAY