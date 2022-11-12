6 puanlık maç

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası kritik bir İzmir derbisine sahne olacak. Düşme potasının üzerinde konumlanan ve 12'şer puanı bulunan iki İzmir ekibini yarın Doğanlar Stadı'nda karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde her iki teknik adam önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük kariyerinin ilk derbisine bu sezon Göztepe'ye karşı çıkan ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılan Altınordu'nun teknik patronu Ufuk Kahraman, İzmir derbisine yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Kariyerinin ilk derbisine Altınordu karşısında çıkacak olan teknik direktör Sinan Kaloğlu ise tüm planlarını üç puan üzerine yaptıklarını ifade etti.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Derbi maçına ev sahipliği yapacak olan Altınordu'da Kahraman, "Derbi maçların havası farklı oluyor. Rakibimizin eksik ve güçlü yanlarını biliyoruz. İki kardeş kulübün arasındaki maç için keyifli bir ortam diliyorum. Güzel bir maç geçeceğine inanıyorum" dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Haftalardır çok iyi mücadele ediyoruz. Altınordu ile hem derbi olması, hem de aynı puanı paylaşmamız açısından 6 puanlık bir maç oynayacağız. Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. Centilmence geçmesini arzu ediyoruz. İyi oynayıp, kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

KRALLARIN DÜELLOSU

Stadı'nda yarın oynanacak İzmir derbisi, ligin en golcü oyuncuları arasında yer alan iki ismin düellosuna da sahne olacak. Ligde hem Altay hem de Altınordu alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, siyah-beyazlıların Portekizli santrforu Marco Paixao ve kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli sağ kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek gol krallığı yarışında zirve mücadelesi veriyor.

Gol krallığı sıralamasında Altınordu kaptanı Ahmet İlhan sekiz golle ikinci sırada, Altay'ın gol makinası Paixao ise 7 golle üçüncü basamakta yer alıyor. İki ismin derbi performansı skora direkt etki edecek.

BERKE ÖZBAY