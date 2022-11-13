Altay’dan ilginç boykot

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde bugün Altınordu ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Altay'da ilginç bir boykot gerçekleşti. Mali olarak sıkıntılı bir süreç geçiren siyah-beyazlılarda futbolcular, camianın ve kent dinamiklerinin dikkatini çekmek için idman boykotu yaptı. BİR GÜN BOYUNCA SÜRDÜ

Geçtiğimiz perşembe günü salonda çalıştıktan sonra idman sahasına siyah-beyazlı takım, kaptanlar İbrahim Öztürk ve Özgür Özkaya'nın önderliğinde kendi aralarında toplantı yaptı. Sadece bir gün boykot yapan siyah-beyazlılar, son iki gün derbinin hazırlıklarını sürdürdüler.

'ARAMIZDA SORUN YOK'

Boykot tepkisinin yönetime karşı olmadığını dile getiren Başkan Ayhan Dündar, "Oyuncularla aramızda bir sorun yok. İdmana çıkmamalarına ben de onay verdim. Bir süredir destek görmek için ne yapmalıyız diye düşünüyorduk. Bu şekilde dikkat çekmeyi düşündü takım. Camiadan ve İzmir'den destek bekliyoruz. Oyuncuların moralleri yerinde. Antrenmanlara devam ediyorlar" dedi. Bu arada takıma Bandırma maçı beraberlik primleri de ödendi.

DERBİ ATEŞİ

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay bugün derbi maçta karşı karşıya gelecek. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Can Cengiz yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da 12'şer puanı bulunurken ligdeki konumları maçın önemini dana da artırıyor. Derbi maça ev sahibi Altınordu15., Altay ise 14. sırada çıkacak. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ bek Rıdvan ve tedavisi süren forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek. İyileşen orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin kadroda yer alacak. Altay'da cezası biten ön libero Ceyhun forma giyebilecek. Hafif sakatlığı bulunan stoper İbrahim'in durumu maç saatinde netleşecek.