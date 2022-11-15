Altay’dan müthiş seri

SPOR Toto 1. Lig'de maddi sıkıntılar ve transfer yasağıyla sezona oldukça sıkıntılı başlayan Altay'da yüzler gülüyor. İzmir derbisinde 18. dakikada Ceyhun'un kart görmesiyle 72 dakika 10 kişi oynayıp, Altınordu'yu 2-0 yenen siyah-beyazlılar müthiş bir çıkış yakaladı. Sezona üst üste üç yenilgiyle başlayan Altay, sonrasında oynadığı 10 maçta sadece tek yenilgi alırken, 3 galibiyet, 6 beraberlikle 15 puan topladı. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, düşme potasıyla aradaki puan farkını da 3'e çıkardı.

PLAY-OFF HATTINA YAKLAŞTI

Altay, son haftalarda aldığı puanlarla düşme potasından uzaklaşırken Play-Off ile arasındaki puan farkını da eritti. Altay ile 7. basamakta bulunan Manisa FK (19) arasında dört puan kaldı.

"GALİBİYETTEN KUŞKUM YOKTU"

ALTAY Başkanı Ayhan Dündar, İzmir derbisi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dündar, "Maç öncesi ve sonrasında bir dakika bile galip gelememe kaygısı yaşamamıştım. Takımımız kendine yakışanı yapıp karakterini ortaya koymuştur. Herkes saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Galibiyeti Ceyhun'a armağan ediyorum" dedi. Altınordu maçında kırmızı kart görerek takımı yalnız bırakan Ceyhun Gülselam ise Dündar'ın bu mesajını alıntılayarak, "Sayın başkanım, nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Talihsiz bir pozisyonda takımımı yalnız bıraktım ama arkadaşlarım üstün bir mücadele ortaya koyarak bizleri mutlu ettiler. Desteğini esirgemeyen taraftarımızla birlikte bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi

89 YILLIK FOTOĞRAFIN SIRRI

ALTINORDU ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi öncesi iki takım futbolcuları yan yana objektiflere poz verirken, bu tablo için 89 yıl önce çekilen bir kareden esinlenildi.

Neredeyse bir asır önce Yunanistan takımı Apollon ile oynanan maça birlikte çıkan Altay ve Altınordulu futbolcular ortak takım fotoğrafı çektirmişti.

İZVAK Başkanı ve TFF Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Ali Erten, bu fotoğrafı derbi öncesi iki kulüp temsilcileriyle paylaşarak, "89 yıl sonra yine aynısını yapalım" teklifini götürdü. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Altay Başkanı Ayhan Dündar öneriyi kabul etti ve ortaya bu tarihi dostluk fotoğrafı çıktı. Erten, "Tüm İzmir derbilerinde bu uygulamaya devam edilmesi için öneride bulunacağız" dedi.

BERKE ÖZBAY