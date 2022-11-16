Altay’ın gençlerine Süper Lig kancası

SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Altay'ın genç oyuncuları Süper Lig'in dikkatini çekmeyi başardı. Genç yaşlarına rağmen transfer yasaklısı Altay'ın bankoları olan Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya ve Eren Erdoğan; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'den birçok ekibin radarına girdi. Takımlar, bu üç genç oyuncunun gelişimini dikkatlice takip ediyor. Süper Lig ekiplerinin Efe, Eren ve Salih için yaz transfer döneminde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor. Efe Sarıkaya, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 12 maça çıkarken, 10 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. Eren ise forma giydiği 11 karşılaşmada 3 asiste imza attı. Salih ise 13 maçta da forma giyerek teknik heyetin vazgeçilmezi oldu.

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