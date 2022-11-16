İzmir’de yalnız kaldık

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'yu yenerek önemli bir başarıya imza atan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kaloğlu katıldığı bir programda derbi öncesi oyuncuların antrenmana çıkmaması ile ilgili konuşurken İzmir ve camiaya da sitem etti. Kaloğlu, "Buna boykot denmez, camianın dikkatini çekmek için yapılan bir şeydi bu. Çok iyi bir başkan ve yönetim kurulumuz var. Çok iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hem yönetim hem biz yalnız kaldık İzmir'de. Camiaya 'Biraz destek olun, biz bu işi başaracağız ama kendimizi yalnız hissediyoruz' mesajıydı. Köklü bir kulübüz ama forma sponsorumuz bile yok" dedi.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Altay'ın hedefinin ligde kalmak olduğunu ifade eden Kaloğlu, "İkinci yarı daha çetin bir olacak. Tabii ki hedefler değişebilir. Bu sene 7 takım Play-Off oynayıp, 4 takım düşeceği için aradaki takım sayısı çok az kalacak. Ya düşmeye ya da Play- Off'a oynayacaksın gibi olacak. Rakiplerin devre arası transfer yapma şansı var. Bizim o şansımız da yok. Alabildiğimiz bütün puanları alıp iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bu neresi olur göreceğiz" dedi.

Tribün tepkileri dindi