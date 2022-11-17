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Haberler Altay Altay-Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı

Altay-Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı

Altay'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Kemal Elmas yapacak. Maçın biletleri ise satışa çıktı.

17.11.2022, 11:36

Altay-Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altay'ın, Gençlerbirliğini konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altay, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa açıldı.

Açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Üst: 35 TL
Maraton Alt: 35 TL
Numaralı Alt: 80 TL
Numaralı Üst: 80 TL
VIP A-C: 500 TL
VIP B: 1000 TL
Misafir: 35 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve öğrenci taraftarlar, maç günü Passolig gişesinden yüzde 50 indirimli bilet satın alabilecekler.
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