Paixao’dan tarihi çağrı

Altay'da 12 maçta 8 gol atan Paixao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbol tarihine geçen Portekizli, taraftarlara tarihi bir çağrı yaptı. 38 yaşındaki golcü, büyük bir atmosfere ihtiyaçları olduğunu belirterek, taraftarlardan destek istedi. Paixao, "Karşı takım cehenneme gelmiş gibi hissetmeli" derken, "Daha çok desteğe ihtiyacımız var. Altınordu maçındaki desteğiniz inanılmazdı. Geçen yıl birlikte kötü günler yaşadık. Ancak bize yardım edin ve Altay'ı daha yukarı taşıyalım" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ TAKIMA ADADIK"

Paixao kendilerini takıma adadıklarını ifade ederken, "Bu yıl herkes çok büyük bir karakter ortaya koyuyor. Özellikle belirtiyorum, kulüp tarihinin en önemli kadrosu. Her biriyle aynı soyunma odasını paylaştığım için çok mutluyum. Her biri kulübü kurtarmak için büyük fedakarlıklar yapıyor" şeklinde konuştu.

BERKE ÖZBAY