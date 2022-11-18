Altay geçit vermiyor

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi sıkıntılarla başladığı maratonda Altay, savunmasıyla göz doldurdu. Ligde son 11 haftada sadece 1 kez yenilerek alkış alan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine de geçit vermedi. Seri yenilgilerle başladığı sezonun ilk 3 maçında kalesinde toplam 6 gol gören siyah-beyazlılar, oynadığı son 10 maçta ise sadece 7 gol yedi. İlk üç haftada Samsunspor'dan ve Keçiörengücü'nden üçer, Pendikspor'dan (D) ise yenilen bir gole engel olamayan İzmir temsilcisi, gol yeme oranını ciddi bir şekilde düşürdü. Siyah-beyazlılar, ilk üç müsabakada maç başına 2 gol yeme oranıyla dikkat çekerken, son 10 karşılaşmada ise bu oranı 0.7'ye düşürerek alkış aldı.

4 MAÇTA KALEYİ KAPATTI

Savunmada sağladığı başarıyı skora da yansıtmayı başaran Büyük Altay, 13 haftayı 15 puanda geçerek ateş hattının 3 puan üzerinde 12. sırada kendisine yer buldu. Siyah-beyazlılar, son 10 maçta Bodrum, Y.Malatya (D), Eyüp ve Altınordu (D) maçlarında kalesini gole kapattı. Adana (D), Manisa FK (D), Erzurum, Sakarya (D) ve Bandırma'dan 1'er, Çaykur Rize'den ise iki gol yedi.

DEFANSTA İSTİKRAR SAĞLANDI

İZMİR ekibinin savunma başarısında bu bölgede sağlanan istikrar da yatıyor. Altay'da savunma hattını oluşturan isimler kolay kolay değişmezken, siyah-beyazlılarda 6. sezonunu geçiren kaptan İbrahim Öztürk'ün performansı da önemli bir etken olarak göze çarpıyor. İbrahim geride kalan süreçte 13 maçın tamamında forma giyerken, geçen sezon kadroya katılan Eric Björkander ve Altay altyapısında yetişen 16 yaşındaki Efe Sarıkaya ise 12'şer maçta görev yaptı.

BİLETLER SATIŞTA

Altay'ın pazartesi günü ligde Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın biletleri Passolig üzerinden satışa çıktı. Açıklanan bilet fiyatları şu şekilde: Maraton üst ve alt: 35 TL, numaralı alt ve üst: 80 TL, VIP A-C: 500 TL, VIP B: 1000 TL, misafir: 35 TL. Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve öğrenci taraftarlar, maç günü Passolig gişesinden yüzde 50 indirimli bilet satın alabilecek.

ESKİ BAŞKAN HIZLIOK ÜYELİKTEN ÇIKARILDI

ALTAY'DA 2011-2012 yıllarında iki dönem başkanlık görevini üstlenen Ömer Hızlıok'un kulüp üyeliğine son verildi. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Üyemiz Ömer Hızlıok'un tüzüğümüzün 6/b maddesinde yer alan üyelik şartını kaybetmesi nedeniyle tüzüğümüzün 17/c maddesi gereğince genel kurul üyeliği sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Kulüp tüzüğünün 6/b maddesinde, "Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar Altay Spor Kulübü'ne üye olamazlar", 17/c maddesinde ise "Üye olabilme şartlarını kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir" ifadeleri yer alıyor