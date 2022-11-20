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Haberler Altay Altay’da kadro sevinci

Altay’da kadro sevinci

İzmir ekibinde sakat oyuncu kalmazken ilk kez tam kadro antrenman yapıldı

20.11.2022

Altay’da kadro sevinci

SPOR Toto 1. Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay, sezon başından bu yana ilk kez tam kadro antrenman yapma sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda son olarak santrfor Deniz Kadah'ın iyileşmesiyle kadroda sakat oyuncu kalmazken kırmızı kart cezalısı Ceyhun dışında eksik bulunmaması teknik ekibin elini güçlendirdi. Altay'da bu sezon Deniz'in yanı sıra Özgür, Zeki Tolga, Eren ve Kutay gibi isimler de sakatlık kabusu yaşadı. Sakatlıkları nedeniyle Özgür 8 karşılaşmada görev yapamazken, Zeki 4 hafta takımdan ayrı kaldı. Eren ve Tolga 2, Kutay ise 1 maça çıkamadı.

SAKATLIK SORUNU SONA ERDİ
Transfer yasağı nedeniyle kadro derinliği olmayan İzmir temsilcisinde sakatlık sorununun sona ermesiyle keyifler yerine geldi. Son 5 haftada kaybetmeyen İzmir temsilcisi; Manisa, Erzurum ve Bandırmaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılmış, Sakaryaspor ve Altınordu maçlarını ise galibiyetle geçmişti. Altay, Altınordu galibiyetinin ardından Gençlerbirliği'ni de hatasız geçerek alt sıralardan uzaklaşmak ve galibiyet serisi başlatmak istiyor.

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